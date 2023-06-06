Kesk: 'Bugüne Kadar Yaşadığımız Gerçek Enflasyon Tüik Tarafından Açıklanan Sanal Rakamların En Az İki Katı İken Önümüzdeki 11 Ay Boyunca Bu Fark Daha...

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), TÜİK’in mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon hesaplamasında ücretsiz dağıtılan doğal gaz fiyat artışının dikkate alınmamasıyla ilgili “TÜİK’in yeni enflasyon hesabının önümüzdeki 11 ay boyunca süreceğinin altını tekrar çizmekte fayda görüyoruz. Başka bir deyişle bugüne kadar yaşadığımız gerçek enflasyon TÜİK tarafından açıklanan sanal rakamların en az iki katı iken önümüzdeki 11 ay boyunca bu fark daha artacaktır. Gerçek enflasyon ile TÜİK enflasyonu arasındaki makasın daha fazla artması tüm çalışanlar gibi altı milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin de reel gelirinin daha fazla erimesi demektir” açıklamasını yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), TÜİK'in mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon hesaplamasında ücretsiz dağıtılan doğal gaz fiyat artışının dikkate alınmamasıyla ilgili "TÜİK'in yeni enflasyon hesabının önümüzdeki 11 ay boyunca süreceğinin altını tekrar çizmekte fayda görüyoruz. Başka bir deyişle bugüne kadar yaşadığımız gerçek enflasyon TÜİK tarafından açıklanan sanal rakamların en az iki katı iken önümüzdeki 11 ay boyunca bu fark daha artacaktır. Gerçek enflasyon ile TÜİK enflasyonu arasındaki makasın daha fazla artması tüm çalışanlar gibi altı milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin de reel gelirinin daha fazla erimesi demektir" açıklamasını yaptı.

TÜİK, mayısa ayına ilişkin enflasyon verilerini dün açıkladı. TÜİK, daha önce ilan ettiği gibi enflasyon hesaplamasında, mayıs ayında ücretsiz dağıtılan doğal gaz fiyat artışını dikkate almadı. Buna göre yaptığı hesaba göre de 2023 yılı mayıs ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon verilerini eleştiren KESK, şu açıklamayı yaptı:

"SÖZ KONUSU DOĞAL GAZ MÜJDESİ BUGÜN AÇIKLANAN TÜİK ENFLASYON VERİLERİ İLE YALAN OLMUŞTUR"

"Zam yağmuru devam ediyor, hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Ancak TÜİK yaşadığımız gerçek enflasyonu düşük gösterme oyunlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere, seçim öncesinde, 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazının Devreye Alma Töreni düzenlenmiş, törende konuşan Cumhurbaşkanı iktidarının 'ilk seçim müjdesini' açıklamıştır. 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan doğalgaz faturalarının tamamının, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan doğalgaz faturalarının ise 25 metre küpe kadar olan kısmının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinden yani devlet tarafından karşılanmasını içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise 1 Mayıs tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İktidar sözcüleri seçim döneminde her fırsatta 'vatandaşın doğalgaz faturasını biz karşılıyoruz' propagandasına sarılmıştır. Ancak söz konusu doğalgaz müjdesi bugün açıklanan TÜİK enflasyon verileri ile yalan olmuştur. Çünkü TÜİK 28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra doğalgaz fiyatını enflasyon hesabından düşürme kararı almıştır. Buna göre enflasyon sepeti içinde payı yüzde 2,9 doğalgaz fiyatının mayıs ayı enflasyon hesabında 0 (sıfır) olarak kabul edileceği açıklanmıştır. TÜİK kararına göre 2023 Haziran-2024 Mayıs dönemini kapsayan 11 ayın enflasyon hesabında ise doğalgaz fiyatının 25 metre küplük kısmı sıfır kabul edilecektir.

TÜİK bu kararını Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ile yapılan yazışmalar sonucunda aldığını açıklamıştır. Dayanak olarak ise sayfasından paylaştığı 16 Aralık 2022 tarihli Eurostat dökümanını göstermiştir. Oysa söz konusu Eurosat dokümanında TÜİK'in doğalgazı sıfırladığı enflasyon hesabını destekleyici bir dayanak yer almamaktadır.

"TÜİK DÜN HAYATA GEÇİRDİĞİ OPERASYON İLE GERÇEK ENFLASYONU İKİ KEZ PERDELEMİŞTİR"

Kaldı ki dünyanın neresinde olursa olsun enflasyon hesabında temel amaç tüketicilerin harcanabilir hane halkı gelirini değil, fiyat artışlarını hesaplamaktır. Bu nedenle hazineden karşılanan geçici gelir desteklerinin, toplumun farklı kesimleri için sağlanan sübvansiyonların enflasyon hesabı dışında bırakılması yani bunların enflasyon hesabında sıfır ya da indirimli olarak gösterilmemesi temel bir kuraldır. Nitekim TÜİK de bugüne kadar sübvansiyon ve gelir desteklerini işin içine katmadan enflasyon hesabı yapmayı sürdürmüştür. Bunun için örneğin çiftçilere sağlanan kimi sübvansiyonlar, esnafa verilen destekler, dar gelirli aileler için zaman zaman uygulanan doğalgaz, elektrik, su bedelinin, kimi sosyal sosyal yardımların Hazineden karşılanması gibi gelir destekleri enflasyon hesabına katılmamıştır.

"TÜİK ENFLASYONUNA ENDEKSLENEN MİLYONLARCA ÜCRETLİ, EMEKLİ DAHA İLK AYDAN MAĞDUR EDİLMİŞTİR"

Tüm bunlara rağmen TÜİK dün hayata geçirdiği operasyon ile gerçek enflasyonu iki kez perdelemiştir. Birincisinde yaşanan gerçek enflasyon her zaman olduğu gibi en az yarı yarıya düşük gösterilmiştir. Ancak bu yetmemiş, son operasyon ile bu çarpık rakamdan enflasyon sepeti içinde payı yüzde 2,9 olan doğalgaz fiyatı düşülmüştür.

Doğalgaz fiyatının sıfır kabul edildiği TÜİK'in yeni hesap oyunu soncunda mayıs ayı enflasyonu sadece yüzde 0,04 artarken yıllık enflasyon yüzde 39,5 olmuştur.

'Doğalgazın Mayıs'ta tamamı, sonraki 11 ay ise 25 metre küpe kadar olan kısmı bedava' denilen seçim müjdesinin faturası yeni bir enflasyon sepeti oyunu ile bordroluların omuzlarına yıkılmıştır. İktidar seçim öncesinde verdiği "müjdeyi" aradan bir ay geçmeden enflasyon ile ücretli kesimlerin cebinden geri almaya başlamıştır. Yargı kararlarına rağmen aylardır madde sepetini yayınlamamakta direnen TÜİK'in son hesap oyunu ile emekçilerin emeğini çalan bir kurum haline dönüştürüldüğü bir kez daha ispatlanmıştır. 'Yeni hesap oyunu' ile maaşları-ücretleri TÜİK enflasyonuna endekslenen milyonlarca ücretli, emekli daha ilk aydan mağdur edilmiştir. Bu mağduriyet önümüzdeki aylarda katlanarak sürecektir.

Rakamlar ortadadır. Yılın ilk dört ayı için yüzde 15,21 olan TÜİK enflasyonun ilk beş ay için yüzde 18, ilk altı ay için ise en az yüzde 20 civarında olması bekleniyordu. Ancak sıfır doğalgazlı yeni hesap oyunu ile aylık enflasyon binde 4 olarak açıklandığı için beş aylık enflasyon yüzde 15,26'da kalmıştır.

"BUGÜNE KADAR YAŞADIĞIMIZ GERÇEK ENFLASYON TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANAN SANAL RAKAMLARIN EN AZ İKİ KATI İKEN ÖNÜMÜZDEKİ 11 AY BOYUNCA BU FARK DAHA ARATACAKTIR"

Hesaplama oyunu önümüzdeki 11 ayda da benzer şekilde süreceği için yılın ilk altı ayının enflasyonunun yüzde 15'ler civarında kalması muhtemeldir. Bu durum başta aylıkları altı aylık enflasyona göre artırılan SSK ve BAĞKUR emeklileri olmak üzere milyonlarca kişinin reel gelirinin TÜİK rakamlarına göre bile son iki ay içinde en az yüzde 5 daha erimesine yol açacaktır. Örneğin mevcut maaşı 10 bin TL olan bir işçi emeklisi TÜİK rakamlarına göre altı aylık enflasyonla emekli aylığının yüzde 20 artarak 12 bin TL olması beklerken TÜİK'in yeni enflasyon hesabı soncunda eline geçecek aylık 11 bin 500 TL civarında kalacaktır.

'Memur ve memur emeklileri için bu noktada altı aylık enflasyonun rakamlarının, dolayısıyla enflasyon farklarının önemi yok. Çünkü Cumhurbaşkanı seçimlerden önce en düşük memur maaşının önümüzdeki temmuzda 22 bin lira olacağını vaat etti' diyenleri duyar gibiyiz. Doğrudur. Bu vaat seçimlerden önce Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır. Ancak unutulmasın ki yine seçimlerden önce mayıs ayı doğalgaz faturalarının tamamının, sonraki 11 ayın doğalgaz faturalarının 25 metre küpe kadar olan kısmının devlet tarafından karşılanacağı vaadini veren de aynı Cumhurbaşkanıdır. Yine 2021 yılının ocak ayında memura, emekliye toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak yüzde 2,5 refah payı verileceğini vaat edip, bunu altı aylık enflasyon farkından düşen de aynı iktidardır. 21 yıldır devam eden iktidarın pratiğinin çalışanlara, halka bugün kaşıkla verilenin yarın kepçe ile geri alınması üzerine kurulu olduğunu ispatlayan onlarca örnek daha saymak mümkündür. Nitekim bu politikaların sonucunda emeğin milli gelirden aldığı pay sadece son dört yılda 8 puan düşmüştür.

Öte yandan TÜİK'in yeni enflasyon hesabının önümüzdeki 11 ay boyunca süreceğinin altını tekrar çizmekte fayda görüyoruz. Başka bir deyişle bugüne kadar yaşadığımız gerçek enflasyon TÜİK tarafından açıklanan sanal rakamların en az iki katı iken önümüzdeki 11 ay boyunca bu fark daha aratacaktır. Gerçek enflasyon ile TÜİK enflasyonu arasındaki makasın daha fazla artması tüm çalışanlar gibi altı milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin de reel gelirinin daha fazla erimesi demektir. KESK olarak, bu gerçeklerden hareketle tüm emekçileri iktidarın vaatlerine takılmadan insanca yaşamaya yetecek ücret ve güvenli gelecek mücadelesini yükseltemeye çağırıyoruz."