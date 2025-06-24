KESK, 8. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

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KESK İstanbul Şubeler Platformu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taleplerini duyurdu. Grup, yetkili sendikaya kamu emekçilerinin gerçek talepleriyle masaya oturması gerektiğini vurguladı.

KESK İstanbul Şubeler Platformu, ağustosta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

Şişli'deki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan grup adına açıklama yapan Platform Dönem Sözcüsü Ertuğrul Eroğlu, 2026-2027'yi kapsayan görüşmelerin 1 Ağustos'ta başlayacağını anımsattı.

Önceki 7 dönemde toplu sözleşme görüşmelerinin kamu emekçileri açısından hayal kırıklığına neden olduğunu savunan Eroğlu, "Yetkili sendikaya sesleniyoruz: Bu kez masaya kamu emekçilerinin gerçek talepleriyle oturun. O masada yetki sahibi olabilirsiniz ama meşruiyetin sahibi bu meydandır, kamu emekçileridir. Toplu sözleşme sürecinde hak alabilmek için tüm kamu emekçilerinin örgütlü gücü belirleyici olacaktır." dedi.

Eroğlu, KESK olarak sürecin öncesi ve sonrasında tüm talepler için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Hüsniye Arapoğlu da öncelikli taleplerinin, kamu çalışanlarının genel bütçeye tabi kurumlarda merkezi olarak, belediye ve tüm özerk bütçeli kurumlarda ise iş yeri düzeyinde gerçek toplu sözleşme yapabilmesini güvenceye alan, grevli ve toplu sözleşme hakkını özgürce kullanacakları bir düzen olduğunu söyledi.

Arapoğlu, "Grev hakkını içeren gerçek bir toplu sözleşme düzeniyle bununla bütünleşik bir şekilde yerel yönetimler başta olmak üzere tüm özerk bütçeli kamu kurumlarında iş yeri düzeyinde, tarafların eşit koşullardaki pazarlığına dayanan, herhangi bir şarta, kısıtlamaya tabi olmayan özgür toplu sözleşme düzeni kurulmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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