Keşiş Gölü'nde Bahar Güzellikleri: Kardelenler Açtı

Keşiş Gölü'nde kardelenler göz kamaştırıyor

VAN - Van'ın Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 550 rakımlı Keşiş (Turna) Gölü'nün çevresinde açan kardelenlerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Erek Dağı'nın doğusunda kalan 2 bin 550 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), çevresinde açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor. Van'a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde yer alan Keşiş (Turna) Gölü Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekare olan gölde 20 milyon metreküp su depolanabiliyor.

Doğal güzellikleri, canlanan doğası ve onlarca kuş türüyle doğaseverlerin ilgisini çeken göl, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor. Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere, doğayla baş başa zaman geçirme fırsatı sunuyor. Karların erimesiyle birlikte açan kardelenlerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor.