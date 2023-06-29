Kesintisiz enerji için bayram mesaisi

VAN - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Kurban Bayramı'nda kırsal ve yüksek bölgelerde kesintisiz enerji için kavurucu sıcaklarda zorlu mesai yapıyor.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın sağlıklı enerji hizmetinden kesintisiz ve sorunsuz şekilde yararlanması için Kurban Bayramı'nda da yaklaşık bin personelle 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Gevaş ilçesinin yüksek kesimlerinde elektrik direğine çıkan ekipler, kesintisiz enerji için gerekli kontrolleri sağlıyor. Ekiplerin bayramda da harcadığı yoğun mesai, özellikle ücra bölgelerde yaşayan vatandaşın takdirini topluyor.

"Kesintisiz enerji için görevimizin başındayız"

VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, bölgede yoğun mesai harcayan arıza onarım bakım personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın vatandaşa hayırlı olması temennisinde bulundu. Kurban Bayramı'nda da yaklaşık bin personelle görevlerinin başında olduklarını ifade eden Şirket Müdürü Talay, "110 çağrı merkezi personeliyle de ofislerimizde tüketicilerimizin ihbar ve taleplerini almak üzere beklemekteyiz. Bizler de VEDAŞ yöneticileri olarak, sahada görev başında olan ekiplerimizin hem bayramlarını kutlamak hem de çalışmalarını denetlemek üzere sahaya geldik. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizdeki tüm yönetici arkadaşlarımız da görevlerinin başındadırlar. Vatandaşımızın bayram süresince sağlıklı ve kesintisiz enerji kullanmaları için görevimizin başındayız" dedi.

Kurban Bayramı'nın saha denetimlerine VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay'ın yanı sıra, Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy da katıldı.