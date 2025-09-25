Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Gebze'de Yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.C. isimli hükümlü, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.C'yi (40) düzenlenen operasyonda yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel