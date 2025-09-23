Haberler

Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Gebze'de Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bilişim sistemi dolandırıcılığı suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.A'yı (29) düzenlenen operasyonda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
