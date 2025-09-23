Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Gebze'de Yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bilişim sistemi dolandırıcılığı suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.A'yı (29) düzenlenen operasyonda yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel