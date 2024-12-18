Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Antakya'da Yakalandı
Antakya'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Üstünde 10 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu tartımı için hassas terazi bulundu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ürgen Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.A'yı durdurdu.
Ekipler, A.A'nın 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Hükümlünün üst aramasında 10 gram sentetik uyuşturucuyla bilgisayar faresi şeklinde uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.