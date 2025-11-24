Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, M.B.'nin (30) adresinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, toplam 8,32 gram sentetik uyuşturucu ile 3 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.B. işlemleri için emniyete götürüldü.