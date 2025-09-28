Haberler

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, çeşitli suçlardan toplamda 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan V.Ş. isimli hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan V.Ş'nin bulunduğu adresi belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
