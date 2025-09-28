Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, çeşitli suçlardan toplamda 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan V.Ş. isimli hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan V.Ş'nin bulunduğu adresi belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.