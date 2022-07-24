Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü Sakarya'da yakalandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan biri kadın 2 hükümlü cezaevine gönderildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan biri kadın 2 hükümlü cezaevine gönderildi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten yaralama" suçundan 18 yıl 40 ay, "fuhuş" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü K.T'nin (42) ilçeye tatile geldiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.T. ile yanındaki "basit yaralama" suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'yi (44) gözaltına aldı. Hükümlüler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Emre Ayvaz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Sakarya Karasu Güncel Haberler

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