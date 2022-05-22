Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sorgun Yaylası'nda yeşille mavi kucaklaşıyor - Haberler

- Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sorgun Yaylası'nda yeşille mavi kucaklaşıyor

ANKARA - Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanında yeşille mavinin bir araya gelmesi havadan görüntülendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmişti.

Yıllardan beri doğal güzelliğini koruyan, yeşilliği, içerisinde bulunan gölü ve temiz havasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Sorgun Yaylası havadan görüntülendi.