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Kesim yeri karşısında kaçak kesim (2)

Kesim yeri karşısında kaçak kesim (2)

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İDARİ CEZASI UYGULANDIİzmir'in Karşıyaka ilçesinde Örnekköy kesim yerinin karşısında kaçak kesim yapılması üzerine Karşıyaka İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İDARİ CEZASI UYGULANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Örnekköy kesim yerinin karşısında kaçak kesim yapılması üzerine Karşıyaka İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleriyle birlikte alana giden ekipler, kaçak kesim yaptığı belirlenen kişilere idari para cezası uyguladı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İlçe Tarım Müdürlüğü Karşıyaka Örnekköy İzmir Güncel Haberler

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