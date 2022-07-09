Kesim sırasında kaçan boğa, kalabalığın arasına koştu Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlum kurban kesim alanında bir kurbanlık boğa, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlum kurban kesim alanında bir kurbanlık boğa, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ayakları halatla bağlanan boğayı yatırmaya 5 kişinin gücü yetmedi. Koşmaya başlayan boğa, önündeki 1 kişiyi yere düşürdü. Yere serilen kişi, boğanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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