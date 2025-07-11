Kesim için getirilen inek otogarın ortasını karıştırdı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için mezbahaya götürülen bir inek, kaçan hayvan otogarda büyük bir kaosa yol açtı. İnek, uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak tekrar mezbahaya götürüldü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek ortalığı birbirine kattı. İnek, uzun uğraşlar sonucu otogarda yakalandı.

Kesim için Salihli Mezbahası'na götürülen inek, sahibinin elinden kaçtı. Salihli Otogarı'na giden inek, 2 motosiklet ve 1 resmi araca zarar verdi. İneğin yakalanabilmesi için Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, 4 uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdikleri ineği yakaladı. İnek, daha sonra kamyona alınarak tekrar mezbahaya götürüldü.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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