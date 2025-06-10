Diyarbakır'da Kurbanlık Keçi, Sahibinin Elinde Kurtulup Damdan Düştü

DİYARBAKIR'da kurbanlık keçi, kesilmek istediği sırada sahibinin elinden kurtulup, 2 katlı evin damından düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Haziran'da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı için canlı hayvan borsasından alınan keçi, kesilmek üzere 2 katlı bir binanın damına götürüldü. Ayakları bağlanacağı sırada sahibinin elinden kurtularak kaçan keçi, damdan düştü. Sahibi, yaralanan keçiyi tedavi için veterinere götürürken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yoldan geçen bir kişinin de keçinin üzerine düşmesinden saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR