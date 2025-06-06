Kesik Parmaklarına Rağmen Müzik Tutkusundan Vazgeçmeyen 70 Yaşındaki Adam

Kesik Parmaklarına Rağmen Müzik Tutkusundan Vazgeçmeyen 70 Yaşındaki Adam
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Samsun'da yaşayan 70 yaşındaki Bayram Bat, iş kazasında kaybettiği parmaklarına rağmen ney çalarak müziğe olan tutkusunu sürdürüyor. Müzik onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

Kesik parmaklarına rağmen neyi bırakmadı: 70 yaşındaki vatandaşın müzik tutkusu hayran bırakıyor

SAMSUN - Samsun sokaklarında ney üfleyen 70 yaşındaki Bayram Bat, iş kazasında kaybettiği parmaklarına rağmen çaldığı ney ile görenleri kendine hayran bırakıyor. "Enstrümanlarımı çalmasam psikolojim bozuluyor" diyen Bat, müziğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söylüyor.

10 yaşından bu yana müzikle iç içe olduğunu belirten Bayram Bat Samsun sokaklarında adeta konser veriyor. Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Huzurevinde kalan ve izin aldığı günlerde Samsun merkezindeki sokaklarda ney üfleyen Bat'ın müzik tutkusu hayran bırakıyor. Bayram Bat, "Ben gençliğimden beridir çalarım. Bağlama, flüt, ney derken konservatuvara girdim. Şu anda ney çalıyorum. Ney'i çok seviyorum. Havza huzurevinde kalıyorum. Parmaklarımı İstanbul'da iş kazasında kaybettim. Pres makinesi kesti. Gençtim o zamanlar. Sahnelere çıktım. Sanatçılara çaldım. Bergen, Hakkı Bulut, Kamil Sönmez, Erkan Ocaklı, Gökhan Güney gibi sanatçılara çaldım. Tabi ki o gençliğimdeydi. Şimdi o yok artık. Parmaklarım yokken çalmak zor oluyordu. Zamanla alıştım. Ben İstanbul'daydım. Eşim akciğer kanserinden öldü. 2 kızım ve 1 oğlum var. Ben sanatımı çok seviyorum. Mesleğime aşığım. Enstrümanlarımı çalmasam psikolojim bozuluyor" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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