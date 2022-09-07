Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2)
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TUTUKLANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel