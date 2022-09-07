Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2) Güncel Haberler TUTUKLANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı. TUTUKLANDI Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan İbrahim Keleş Zonguldak Güncel Haberler

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