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Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2)

Güncel Haberler

Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2)

TUTUKLANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

İbrahim Keleş Zonguldak Güncel Haberler

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