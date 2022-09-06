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Kesik baş cinayetinde, kardeş yeniden gözaltında (2)

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Kesik baş cinayetinde, kardeş yeniden gözaltında (2)

BAŞSAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUZonguldak'ta, kesik baş cinayetinin işlendiği ve suç aletinin arandığı ormanda Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz incelemelerde bulundu.

BAŞSAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Zonguldak'ta, kesik baş cinayetinin işlendiği ve suç aletinin arandığı ormanda Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin Dursunlar köyü giriş- çıkışını gece boyunca kontrol altında tutacağı öğrenilirken, cinayette kullanılan baltayı arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Başsavcı Güncel Haberler

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