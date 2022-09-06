Kesik baş cinayetinde, kardeş yeniden gözaltında (2) Güncel Haberler BAŞSAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUZonguldak'ta, kesik baş cinayetinin işlendiği ve suç aletinin arandığı ormanda Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz incelemelerde bulundu. BAŞSAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU Zonguldak'ta, kesik baş cinayetinin işlendiği ve suç aletinin arandığı ormanda Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin Dursunlar köyü giriş- çıkışını gece boyunca kontrol altında tutacağı öğrenilirken, cinayette kullanılan baltayı arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlayacak. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan Zonguldak Başsavcı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kesik baş cinayetinde, kardeş yeniden gözaltında (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.