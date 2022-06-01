Kesik baş cinayetinde 6 kişi daha adliyede (2) - Haberler

Kesik baş cinayetinde 6 kişi daha adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Keleş'in kardeşi İ.K. ve F.K.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Keleş'in kardeşi İ.K. ve F.K.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Haberi alan yakınları adliye önünde sevinç yaşadı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel