Kesik baş cinayetinde 6 kişi daha adliyede (2) - Haberler

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Kesik baş cinayetinde 6 kişi daha adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Kesik baş cinayetinde 6 kişi daha adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Keleş'in kardeşi İ.K. ve F.K.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Keleş'in kardeşi İ.K. ve F.K.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Haberi alan yakınları adliye önünde sevinç yaşadı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

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