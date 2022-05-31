KESİK BAŞ CİNAYETİNDE 6 KİŞİ DAHA ADLİYEDE - Haberler

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde başı gövdesinden ayrı halde cesedi bulunan Mustafa Keleş (70) cinayeti ile ilgili aralarında Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K. ve yengesi Fatma K.'nin bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen yıl 21 Kasım'da Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in cansız bedeni, ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu. Başı gövdesinden baltayla kesildiği tespit edilen Keleş'in başına olaydan sonraki gün jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Geçen hafta soruşturma kapsamında aralarında Keleş'in kardeşi İbrahim K., yengesi Fatma K.?nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Keleş'in kardeşi İbrahim K., yengesi Fatma K. ile komşuları İlyas A., Cihan T., Serkan T. ve Ender T. sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel