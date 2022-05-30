Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede - Haberler

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Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı - Yeliz Alagöz - Güncel
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Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş'in (70) başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş'in (70) başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen yıl 21 Kasım'da, Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in cansız bedeni, ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu. Keleş'in başına olaydan sonraki gün jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında ulaşıldı. Keleş'in başının baltayla kesildiği belirlendi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Geçen hafta soruşturma kapsamında, aralarında Keleş'in kardeşi İ.K., yengesi D.K.'nin de bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 6'sının da jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Güncel

Jandarma Çaycuma Kasım Güncel Haberler

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