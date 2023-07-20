Keşfedilen yıldız sistemi sıra dışı bir keşif

Gökbilimciler, PDS 70 yıldızının etrafında aynı yörüngeyi paylaşan iki ötegezegen olabileceğini keşfetti. Bu durum astronomi tarihinde bir ilki oluşturabilir.

Keşfedilen dış gezegenlerin büyük çoğunluğu, güneş sistemimize büyük ölçüde benzeyen yıldız sistemleri içerisinde yer alıyor. Bu sistemlerde, merkezde yer alan bir veya daha fazlı yıldızın etrafında çeşitli yörüngelerde dönen gezegenler bulunuyor. Ancak son araştırmalar çok sıra dışı bir keşfi ortaya çıkardı.

Bilim insanları astronomi tarihinde yeni bir keşfin eşiğinde

Gökbilimciler, 400 ışıkyılı uzaklıkta bulunan PDS 70 yıldızının etrafındaki sistemi araştırmak için Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) yer birimini kullandılar. Son yapılan araştırmalara göre bu yıldız etrafında aynı yörüngeyi paylaşan iki ötegezegen olabilir.

Araştırmacılar daha önce yaptıkları gözlemlerde bu yıldızın etrafında PDS 70 b ve c olarak adlandırılan iki ötegezegen dönüyordu. Ancak PDS 70 b'nin gözlemi sırasında, aynı yörüngeyi paylaşan kardeş bir gezegene işaret eden bir enkaz bulutu keşfedildi.

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PDS 70 sisteminde bulunan enkaz bulutunun önemli bir kütleye sahip olması bilim insanlarını heyecanlandırmış durumda. Araştırmacılar bulutun kütlesinin Ay'ımızın yaklaşık iki katı olduğunu tahmin ediyorlar. Bu nedenle toz bulutu ikinci bir gezegen oluşturma sürecinde olabilir veya toz bulutu içerisinde hali hazırdabir gezegen olabileceği de ihtimaller dahilinde.

Jüpiter Truva asteroitleri gibi güneş sistemimizde bir gezegenin yörüngesini paylaşan birçok küçük cisim örneği bulunuyor. Dünya'nın yörüngesini paylaşan asteroitler bile var. Ancak gökbilimciler, güneş sistemimiz dahil olmak üzere hiç aynı yörüngeyi paylaşan iki gezegene rastlamamıştı. Eğer bu durum doğrulanırsa astronomi tarihinde de bir ilki oluşturacak.

Araştırmacılar daha fazlasını öğrenmek için 2026'da ALMA'yı tekrar kullanarak sisteme bakıp gezegenin ve toz bulutunun yörüngelerinde nasıl hareket ettiğini gözlemlemeyi planlıyorlar. Peki siz aynı yörüngeyi paylaşması olası iki gezegen hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.