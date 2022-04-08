Keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı devam ediyor

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor.

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir bölümü tamamlanan sevkiyatın tamamı Haziran'da Filyos Limanı'na inecek ve ağustos sonunda ise boruların deniz tabanına yerleştirilmesine başlanacak.

Fatih Sondaj Gemisi tarafından 21 Ağustos 2020'de 320 milyar metreküp, 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp ve 4 Haziran 2021'den 135 milyar metreküp olmak üzere toplamda 540 milyar metreküplük doğal gazın, deniz altından taşınmasını sağlayacak boruların sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir bölümü tamamlanan sevkiyatın tamamının Haziran ayında Filyos Limanı'na ineceği öğrenildi. Ayrıca ağustos sonunda borular, deniz tabanına indirilecek ve gazın karaya çıkarılması sağlanacak.

(Mustafa Cenik - Sadettin Aliusta - Onur Altındağ/İHA)

Keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı devam ediyor

Keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak boruların sevkiyatı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz, Haziran, Ekim, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title