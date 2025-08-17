Keşap'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Keşap ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki İbrahim K, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yolağzı köyü sahilinden dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki İbrahim K, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan İbrahim K, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İbrahim K, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı

Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.