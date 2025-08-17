Keşap'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
Giresun'un Keşap ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki İbrahim K, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Giresun'un Keşap ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yolağzı köyü sahilinden dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki İbrahim K, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan İbrahim K, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İbrahim K, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel