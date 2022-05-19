Keşap ilçesinde kent meydanı ve sahil ışıklandırma projelerinin açılışı yapıldı - Haberler

Keşap Belediyesi tarafından yapımları tamamlanan kent meydanı ve sahil ışıklandırma projeleri törenle hizmete açıldı.

Fındıklı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Emür, önemli iki projeye imza attıklarını söyledi.

Gece gündüz durmadan ekip arkadaşlarıyla beraber çalıştıklarına vurgu yapan Emür, şöyle konuştu:

"Bu sevda hiç bitmeyecek. Keşap her yönüyle Giresun'un en güzel ilçelerinden biri olacak. İki önemli projemizi daha hayata geçiriyoruz. Kent meydanımız ve sahil ışıklandırma çalışmalarımız tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Keşap, bizim için bir sevdadır."