Keşanlı Sporcular Transfer Oldu, Belediye Ziyareti Gerçekleştirildi

Keşanlı Sporcular Transfer Oldu, Belediye Ziyareti Gerçekleştirildi
Keşan Genç Ordu Spor Kulübünden Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer olan genç sporcular, Keşan Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, sporcuların başarılarını desteklediklerini belirtti.

Keşan Genç Ordu Spor Kulübünden Galatasaray altyapısına transfer olan Miraç Yılmaz ve Uraz Kaçar ile Beşiktaş altyapısına transfer olan Tevfik Buğra, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, sporcuları makamda ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergene, Atatürk Kupası müsabakalarında mücadele eden 10 yaş altı sporcuların azmi ve spora olan tutkularının herkese umut verdiğini belirtti.

Şehrin adını gururla taşıyacaklarına, aldıkları her nefeste daha büyük hedeflere koşacaklarına yürekten inandığını ifade eden Ergene, transfer olan sporcuların her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerine başarı dilediklerini kaydetti.

