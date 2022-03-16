Keşan ve İpsala belediyeleri arasında sokak hayvanlarına yönelik protokol imzalandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ile İpsala Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında İpsala'daki sokak hayvanları Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet alabilecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi ve İpsala Belediyesi arasında hizmet protokolü imzalandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgeye hizmet veren bir merkeze sahip olduklarını belirtti.

Sokak hayvanlarına yönelik gerekli hizmetleri vermeye çalıştıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması zaman alacak. Bir an önce çalışmalara başlamalıyız. İnşallah Enez başta olmak üzere, köylerimiz ve beldelerimiz için de aynı protokolü imzalarız. Başlangıç adına ilk adımımızı İpsala Belediyemiz ile atıyoruz. Barınağımızın yapımına geçmiş dönem Belediye Başkanımız Mehmet Özcan tarafından başlanmış. Tamamlamak bize nasip oldu. 50 bin üzeri nüfusu olan belediyelerde barınak olmak zorunda. Komşu ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz ile bir bütünüz. Bölgemiz için işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Barınağımız Hamzadere bölgesine ait."

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ise sokak hayvanlarına yönelik sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Sadece kısırlaştırma ve aşılamanın yeterli olmadığını aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir protokol kapsamında çevre belediyelerin, beldelerin ve köylerin faydalanabilecek olması çok doğru bir adım. Sadece bizim protokol imzalamamız yeterli değil. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Sokak hayvanlarımızı biz de çok seviyoruz ve sorunları çözmemiz lazım."