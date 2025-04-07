Keşan Nisan Ayında Karla Kaplandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.
Keşan Nisan ayında beyaza büründü
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.
Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar yağışını sonrasında vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - Güncel