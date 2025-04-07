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Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Keşan Nisan ayında beyaza büründü

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar yağışını sonrasında vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Keşan Nisan Ayında Karla Kaplandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - Güncel
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