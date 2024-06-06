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Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy köyünde yetiştirilen kuru fasulye, 'Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi' adıyla coğrafi işaret tescili aldı. Trakya'nın coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 29'a yükseldi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy köyünde yetiştirilen kuru fasulye "Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi" adıyla coğrafi işaret tescili aldı.

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamada, TRAKYAKA'nın destekleriyle Keşan Ticaret ve Sanayi Odasınca 2022 yılında yapılan tescil başvuru sürecinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Keşan Mahmutköy kuru fasulyesinin tescil almasıyla birlikte Trakya'nın coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 29'a, Edirne'nin ise 12'ye yükseldi.

Balkanlar'dan göç edenlerin getirdiği ata tohumlarıyla üretimine başlanan ince kabuklu horoz cinsi Mahmutköy kuru fasulyesi tombul ve parlak yapısıyla öne çıkıyor. Çabuk pişmesiyle bilinen fasulyenin lezzeti de damaklarda tat bırakıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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