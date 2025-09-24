Keşan Kent Müzesi'nde İngilizce Konuşma Etkinliği Düzenlendi

Keşan Kent Müzesi'nde İngilizce Konuşma Kulübünce öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenci koçu Damla Kahraman eşliğinde 7-12 yaş grubundaki öğrencilere oyunlarla İngilizce konuşma eğitimi verildi.

Etkinlikte yeni kelimeler öğrenen öğrenciler, İngilizce konuşma pratiği de yaptı.

Keşan'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede süren yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

Ekiplerden bilgi alan Özcan, şehrin ulaşımını daha güvenli, modern ve konforlu hale getirmek için adım adım ilerlediklerini belirtti.

Dayanıklı ve kaliteli asfalt serimi yaptıklarını aktaran Özcan, "Vatandaşlarımızın güvenliği için kaldırımları yeniliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında şehir merkezimiz estetik açıdan daha düzenli, trafik açısından ise daha rahat olacak. Amacımız Keşan'da yaşayan her vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kentimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Özden, çalışmaları inceledi

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, aydınlatma ve elektrik şebekesi hatlarına yönelik çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Özden, caddenin daha estetik ve güvenli olması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Aydınlatma ve elektrik şebekesi hatlarının yeraltına alındığını aktaran Özden, "Bu modernizasyon sayesinde kablo dağınıklığı ortadan kalkacak ve enerji altyapımız daha güvenli hale gelecek. Çalışmalar sırasında yaşanacak aksamalar ve yaşanabilecek kısa süreli elektrik kesintileri nedeniyle göstereceğiniz anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.