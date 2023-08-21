Keşan ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 130 kişinin GBT sorgulamaları gerçekleştirildi, 63 araç arandı. Uygulama sonucunda bir kişi gözaltına alındı ve bir kişi serbest bırakıldı. Ayrıca bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.