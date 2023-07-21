Bulgaristan'ın Elhovo Belediyesi, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bulgaristan Yeşil Istranca Derneği ortaklığıyla yürütülecek 'Keşan Dokuzdere-Doğa Parkı' Projesi'nin ortaklık imzaları atıldı. Proje kapsamında, Keşan Korudağ-Dokuzdere bölgesinde bir ekoloji park yapılacak.

Keşan Dokuzdere-Doğa Parkı Projesi'nin ortaklık imzaları atıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Elhovo Belediyesi, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bulgaristan Yeşil Istranca Derneği ortaklığıyla yürütülecek "Keşan Dokuzdere-Doğa Parkı" Projesi kapsamında Elhovo'da toplantı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, INTERREG - IPA Bulgaristan – Türkiye 2021-2027 Sınırötesi İşbirliği Programı'na sunacakları projenin ortaklık imzalarını attıklarını belirtti.

Proje kapsamında, Keşan Korudağ-Dokuzdere bölgesinde bir ekoloji park yapılacağını aktaran Helvacıoğlu, "Bölgenin turizm altyapısının inşası ve sosyalleştirilmesi sağlanacaktır. Ekoloji park ile Korudağ bölgesinin de en büyük çevre yatırımı gerçekleştirilmiş olacak. Keşan'ımız için ilkleri, rekorları ve guruları yaşatmaya devam ediyoruz. Keşan'ımıza nefes aldıracak, doğasına ve yeşiline dokunan çevreci projelerle ilkleri yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ve Keşan Belediyesi Proje Danışmanı Nazife Gündoğdu da katıldı.

Sahiller özel ekip tarafından ilaçlanıyor

Keşan Belediyesince mücavir alanlarda yürütülen sinek ve haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Veteriner İşleri Müdürü Arif Güler, yaptığı açıklamada, yaz döneminde oldukça hareketlenen Erikli ve Yayla sahillerinde 5 kişilik özel bir ekiple kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Uygulamanın olumlu etkilerinin kısa zamanda görüldüğünü ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"5 kişiden oluşan ekibimiz 5 gün 6 gece boyunca sivrisinek ve haşerelerin üreyebilecekleri alanlarda, cadde ve sokaklarda ilaçlama yapmaktadır. Özel ekip Erikli, Yayla ve Danişment'te oldukça etkin bir mücadele gerçekleştirerek cadde cadde, sokak sokak çalışmaktadır. Bu kapsamda durgun su alanları, dereler, havuzlar, çöp konteynerleri ve bodrumlarda karasinek ve larvasit ilaçlama çalışması yürütülmekte ve akşamları da araç üstü cihazla cadde ve sokaklarda uçkun ilaçlaması yapılmaktadır."