Keşan'dan kısa kısa - Haberler

Keşan Belediye Spor Kulübü Basketbol takımı, Edirne M&M Basketbol GSK takımı ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Keşan Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, Keşan Spor Kulübü Başkanı ve Keşan Belediye Meclisi Üyesi Nehir Gergin ile çok sayıda basketbol sever izledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün ilçe olarak basketbolu ne kadar önemsediklerini fark ettiklerini söyledi.

Edirne M&M Basketbol GSK takımı ile yapılan dostluk maçında oyuncuların yetenekleri ile göz doldurduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Takımımızla Keşan'da basketbol ve sporun meşalesini yaktık. Keşan Belediye Spor Kulübümüze belediye olarak güzel bir öncülük yapıyoruz. Dönemimizde Keşan'a sportif yatırım anlamında kazanımlar sağlamaya çalıştık. Keşan Atatürk Stadımız, semt sahalarımızla güzel bir spor altyapısı işine girdik, pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirdik. Ben maçta takımlarını yalnız bırakmayan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Keşan'da eski çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor

Keşan Belediyesi, eskiyen çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor.

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, eskimiş ve kullanılamayacak durumda olan çöp konteynerlerin yerlerini tespit ederek, yenilediklerini belirtti.

Şimdiye kadar yaklaşık 1000 konteynerin yenisiyle değiştirildiğini aktaran Erdoğan, mahalle ve sokaklarda; temizliğin sağlanması, görüntü kirliliğinin önlenmesi amacı ile yeni çöp konteynerlerini yerleştirme çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, ayrıca ilçedeki tüm konteynerlerin, periyodik olarak yıkanarak dezenfekte edildiğini aktardı.