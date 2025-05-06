Keşan'daki Trafik Kazasında Kaçan Sürücü Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ölümlü trafik kazasına neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Polis ekipleri 3 Mayıs'ta Hızır Metin Kabayel'e (8) çarparak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin F.E.Y. (39) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde kamyonetin çarpması sonucu yaralan Kabayel, Keşan Devlet Hastanesi'ne, buradan da İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Doktorların müdahalesine rağmen Kabayel hayatını kaybetmiş, polis ekipleri ise kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatmıştı.