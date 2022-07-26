Keşan'daki "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Keşan'daki "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı

Keşan'daki 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında aranması olan bir şüpheli yakalandı.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında aranması olan bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 90 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 757 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamada aranması olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kıraathane, kafe ve parkların kontrol edildiği uygulamada 258 araç sorgulanırken bir araç trafikten men edildi.

Eksikliği tespit edilen 13 sürücüye ise 28 bin 771 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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