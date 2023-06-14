Keşan'da yüksek sesle müzik yapan araçlara uygulama

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar üzerinde uygulama yaptı. 1 araç trafikten men edilirken, 18 araca ise toplamda 17 bin 68 TL idari para cezası kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Edirne'nin Keşan İlçesindeki Hastane Caddesi üzerinde etrafa rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapan ve mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmiş araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 1 araç trafikten men edilirken, 18 araca ise toplamda 17 bin 68 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE