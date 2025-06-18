Keşan'da Yol ve Kaldırım Yenileme Projesinin İkinci Etabı Başladı

Keşan'da Yol ve Kaldırım Yenileme Projesinin İkinci Etabı Başladı
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Keşan ilçesinde 8 milyon 653 bin lira maliyetle hayata geçirilen yol ve kaldırım yenileme çalışmaları Kunduracılar Çarşısı'ndan başladı. Proje 5 ayda tamamlanması planlanıyor.

Keşan ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının ikinci etabı başlatıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 milyon 653 bin lira maliyetle hayata geçirilen projenin 5 ayda tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, çalışmalara Kunduracılar Çarşısı'ndan başladıklarını belirtti.

Ergene, çalışmaların Demirciler, Önder, Anafartalar, İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddelerinde devam edeceğini aktararak, "Kunduracılar Çarşısı'yla ilgili çok sayıda şikayet alıyorduk. Burada takılıp düşen vatandaşlarımız oluyordu. Toz ve taş nedeniyle hem esnafımız hem vatandaşlarımız zorluk yaşıyordu. Esnafla üç kez bir araya geldik, tamamı bu durumdan memnuniyetsizdi ve düzenleme talebinde bulundular." ifadelerini kullandı.

DOÇEK'ten Güney Marmara turu

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Güney Marmara bölgesinde bisiklet turu gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 8-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen tur kapsamında bisikletçiler Keşan, Gelibolu, Lapseki, Kızıldam, Kocayayla, Çan, Yenice, Balya, Gönen, Muratlar, Karaköy, Sofular, Yukarı İnova, Biga ve Lapseki güzergahında pedal çevirdi.

Açıklamada, etkinliğin planlama, koordinasyon ve takım ruhu ile gerçekleştirildiği belirtilerek, katılımcılara ve destekçilere teşekkür edildi.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 200 bin 661 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Edirne'de mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 200 bin 661 oldu.

Tekirdağ'da bu sayı 366 bin 30, Kırklareli'nde ise 170 bin 872 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde mayıs ayında 210 bin 295 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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