Keşan'da Yol ve Kaldırım Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Keşan'da Yol ve Kaldırım Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan'da yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürerken, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Kunduracılar Çarşısı'ndaki çalışmaların ikinci etabının başladığını duyurdu. Ayrıca, yaz kursu ön kayıtlarının da başladığı bildirildi.

Keşan ilçesinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık Kunduracılar Çarşısı'nda çalışmaları inceledi.

Büyükvarlık, ekiplerin çalışmaların ikinci etabına başladığını belirtti. Süreci ortak akılla, esnafa ve halka sorarak sürdürdüklerini belirten Büyükvarlık, "Kunduracılar Çarşısı'nı 15-20 gün içinde tamamlayıp, Demirciler, Önder, Anafartalar, İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddelerinde de etap çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Keşan BSM yaz kursu ön kayıtları başladı

Keşan Belediye Sanat Merkezi (BSM) yaz kursu ön kayıtlarının başladığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz kursunda cimnastik, hareket eğitimi ve resim alanında çalışmalar yapılacak.

Yaz tatilini sanat ve hareketle renklendirmek isteyen tüm çocuklar BSM'de ön kayıt yaptırabilecek.

Havsa'da altyapı ve üstyapı çalışmaları

Havsa ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Kule Sokak'ta su patlağını tamir eden ekipler, yeni hayvan pazarının rampa ve demir kalıp işçiliğini de gerçekleştirdi.

Hacı Gazi Mahallesi Çeşme Sokak'ta yeni su hattı çekme işlemi ve Hacıisa Mahallesi Fatih Caddesi'nde kaldırım çalışması da yapıldı.

Ekipler Varoş Mahallesi Karabağ Caddesi'nde de kanal temizliği gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
İsrail, Tahran'da yine TV binasını vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor

TV binasına bomba yağdı, bölgeden dumanlar yükseliyor
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı
Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi

Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Veda sahnesi bile çekilemedi
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a yönelik 'nükleer silah' iddiasını çürüttü

ABD istihbaratı İsrail'i çürüttü! İran nükleer silah peşinde değil
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.