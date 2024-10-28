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Keşan'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Keşan'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesine neden oldu. Polis ekipleri, olası kazalara karşı denetimlerini artırarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce binalar gözden kayboldu.

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle binalar, görülmez oldu. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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