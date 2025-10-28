Keşan'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü. Yoğun sis nedeniyle binalar, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü ilçede, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.