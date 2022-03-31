Keşan'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücüleri denetledi.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücüleri denetledi.
Anafartalar Caddesi'nde yaya geçidinde yapılan uygulamada, sivil trafik polisi, yaya geçidinden geçerken yayalara yol vermeyen sürücüleri kamera ile kayıt altına alarak, araç plakasını ileride bekleyen resmi ekiplere bildirdi.
Uygulamada yayalara yol vermeyen 5 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.
AA / İlker Gürel - Güncel