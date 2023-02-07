KEŞAN'DA YARDIM TIR'LARI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞMAK ÜZERE YOLA ÇIKTI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen depremzedeler için toplanan yardımlar TIR'larla afet bölgesine gönderilmeye başlandı.

Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Belediyenin çağrısı üzerine vatandaşlar elektrikli ısıtıcı, bot, atkı, bere, battaniye, çocuk maması, termal içlik, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, kazak, kışlık kıyafet, çorap ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'na getirdi. Toplanan yardımlar kolilenerek ve çuvallara konularak, TIR'lara yüklendi. Yardımlar, TIR'larla afet bölgesine gönderildi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın birlik ve beraberliğini yardım kampanyasında gösterdiğini belirterek, 'Deprem bölgesine göndermek üzere ilk TIR'ımızı hazırladık. Ülkemize öncelikle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Afet bölgesine destek olmak için Keşan yine birlik ve beraberliğini gösterdi ve kamu kuruluşlarıyla, belediyesiyle, STK'larıyla, vatandaşlarıyla tek yürek oldu. Keşan olarak Edirne Valiliğimizin koordinasyonunda Keşan Kaymakamlığımızın önderliğinde yardım kampanyamıza devam ediyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Keşan'da da büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın. Zor bir süreçten geçiyoruz. Keşan'da adeta bir seferberlik yaşanıyor. Oyuncağını alıp yardım kolisine koyan çocuklarımız, evinde, elinde, cebinde ne varsa hazırlayıp gönderen duyarlı vatandaşlarımızın malzemelerini deprem bölgesine gönderiyoruz. Edirne Valimiz Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın görevlendirmesi Elbistan'a çıktı ve ilk yardım TIR'larımız buraya gidecek. Tüm bölgeye ulaşacak şekilde yardımlarımızı toplamaya devam ediyoruz' dedi.

Helvacıoğlu, Keşan'daki yardım kampanyasının devam edeceğini bildirdi. (DHA)