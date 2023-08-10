Keşan'da yardım için duran araçlara başka araç çarptı: 4 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaralanan sürücüye yardım etmek için duran iki otomobil ve motosiklete, başka aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Erikli istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Karşı istikametten gelen KM 0104 KM ve 53 ACA 371 plakalı otomobillerin sürücüleri de motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan İ.Ç'ye yardım etmek istedi. Yardım için durdurdukları araçlarından inen kişiler ambulansa haber verdi. Bu sırada, Keşan istikametinden Erikli istikametine giden S.A. yönetimindeki 34 ACG 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yardım için duran iki otomobile, ardından motosiklete çarptı. Kazada İ.Ç. ile 34 ACG 392 plakalı otomobil sürücüsü S.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.A. ile yardım için otomobilinden inen Ö.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE