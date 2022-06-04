Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Keşan ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Keşan ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli U.K'yi Yenimescit Mahallesi Hazır Sokak'ta yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

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