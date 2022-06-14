Keşan'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
 - Güncelleme:
Keşan'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı, yaya ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Tragger Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title