Keşan'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı, yaya ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel