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Keşan'da vatandaşlar deprem bilincini AFAD'ın eğitim tırında öğreniyor

AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da vatandaşlar deprem bilincini AFAD'ın eğitim tırında öğreniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Keşan ilçesinde eğitimlere başladı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (Afad) Deprem Simülasyon Tırı, Keşan ilçesinde eğitimlere başladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanında kapıları açan deprem simülasyon tırı ziyaretçilerini kabul ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da tırı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların depreme karşı bilinçlendiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem bir dünya gerçeği. Bölgemizde deprem kuşağında yer alıyor. Vatandaşlarımızda deprem bilinci oluşmasında ve deprem anında uygulamalı olarak nasıl davranılması gerektiğini yaşatan AFAD deprem simülasyon tırındayız. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz de kaza kırım aracı başta olmak üzere doğal afetler sırasında yapacaklarını öğrencilerimiz ve hemşerilerimize yine uygulamalı olarak gösteriyor.

Vatandaşlarımızın deprem ve afetlerden en az zararla kurtulması için biz hep görev başındayız. Deprem sırasında bireysel önlemler de alınmalı. Deprem öldürmez ama alınmayan tedbirler öldürür."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Cumhuriyet, Deprem, Keşan, AFAD, Güncel, Haberler

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