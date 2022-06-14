Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üzerinden ve evinden 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üzerinden ve evinden 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Alınan bilgiye göre Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Karanlıkdere Sokak'ta durumundan şüphelendikleri C.E.'yi durdurdu. Üst aramasında 12 sentetik ecza ele geçirilen C.E.'nin evinde yapılan aramada da 14 sentetik ecza ele geçirildi. C.E. gözaltına alındı. AA / İlker Gürel - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Keşan Güncel Haberler

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