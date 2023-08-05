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Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Keşan ilçesinde durumundan şüphelenilen G.K, uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.K'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan A.B, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

A.B, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Evden hırsızlık

Keşan'da cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan C.K, cep telefonunun evinden çalındığını fark etti.

C.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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