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Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Keşan'da polis ekiplerinin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan'da polis ekiplerinin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.B, A.A. ve U.A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 17 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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