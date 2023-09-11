Keşan'da Uyuşturucu ve Para Ele Geçirilen Şahıs Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üzerinde uyuşturucu ve para bulunan bir şahıs tutuklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.B.'yi durdurarak üst araması yaptı. Aramada 54 adet kilitli poşet içerisinde uyuşturucu ve 3 bin 900 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.