Keşan'da Uyuşturucu ve Para Ele Geçirilen Şahıs Tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üzerinde uyuşturucu ve para bulunan bir şahıs tutuklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.B.'yi durdurarak üst araması yaptı. Aramada 54 adet kilitli poşet içerisinde uyuşturucu ve 3 bin 900 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yatığı kontrollerde üzerinde uyuşturucu ve para ele geçirilen şahıs tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta durumundan şüphelendikleri A.B.'yi durdurdu. A.B.'nin üst aramasında 54 adet kilitli poşet içerisinde uyuşturucu ile 3 bin 900 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE